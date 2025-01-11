Джо Байден выступит с внешнеполитической речью и с прощальным обращением к нации

Джо Байден выступит 15 января с прощальной речью к нации.

Джо Байден выступит с прощальным обращением к нации, подводя итоги своего президентства в среду, 15 января. Об этом сообщает Белый дом.

Также отмечается, что 13 января Байден выступит с внешнеполитической речью. Он планирует рассказать о достижениях своей администрации, включая расширение НАТО, консолидацию союзников для обеспечения Украины стабильной военной помощью, а также подписание соглашения о безопасности и сотрудничестве между Японией и Южной Кореей.

Напомним, что победу на выборах в США одержал Дональд Трамп. Инаугурация нового президента США запланирована на 20 января.

Как мы писали, Трамп готовит более 100 указов, которые начнет подписывать с первого дня президентства.

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