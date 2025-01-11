Практика судов
  1. В мире

Джо Байден выступит с внешнеполитической речью и с прощальным обращением к нации

11:12, 11 января 2025
Джо Байден выступит 15 января с прощальной речью к нации.
Джо Байден выступит с внешнеполитической речью и с прощальным обращением к нации
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Джо Байден выступит с прощальным обращением к нации, подводя итоги своего президентства в среду, 15 января. Об этом сообщает Белый дом.

Также отмечается, что 13 января Байден выступит с внешнеполитической речью. Он планирует рассказать о достижениях своей администрации, включая расширение НАТО, консолидацию союзников для обеспечения Украины стабильной военной помощью, а также подписание соглашения о безопасности и сотрудничестве между Японией и Южной Кореей.

Напомним, что победу на выборах в США одержал Дональд Трамп. Инаугурация нового президента США запланирована на 20 января.

Как мы писали, Трамп готовит более 100 указов, которые начнет подписывать с первого дня президентства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

 

США Джо Байден

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Вопрос необходимости устроить несовершеннолетнего ребенка военнообязанным не освобождает от обязанности прибыть в сборный пункт для отправки на службу – Верховный Суд

Обращение военнообязанного в уполномоченные органы с целью решения вопроса об устройстве его несовершеннолетнего ребенка на время мобилизации не освобождают военнообязанного от обязанности прибыть в определенные в боевой повестке дату и время в сборный пункт ТЦК – позиция Верховного Суда.

Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект об отмене Жилищного кодекса и возможности реконструкции устаревшего жилищного фонда

Как отмечает правительство, социальной доступной аренды в стране не существует, что является существенным препятствием для привлечения поддержки международных организаций и доноров для формирования жилищных фондов.

Может ли мужчина, самостоятельно воспитывающий малолетних детей, выехать с ними за границу – позиция Верховного Суда

Пограничная служба отказала мужчине, самостоятельно воспитывающему двух малолетних детей, в пересечении границы – Верховный Суд подтвердил решение судов, которые признали противоправным и отменили этот отказ.

Поджог дома судьи на Черниговщине – Высший совет правосудия просит правоохранительные органы раскрыть преступление

Полиция и прокуратура пока что не продвинулись в раскрытии преступления.

IQ-тест на должности судей ВАКС – как и почему случилось так, что в конкурсе осталось менее двух кандидатов на одну вакантную должность судьи

Верховная Рада и ВККС слишком идеализировали процедуру тестирования на когнитивные способности, а также опрометчиво доверились внешним советникам – пришлось спасать хотя бы конкурс в апелляционные суды.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віктор Шапран
    Віктор Шапран
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Наталя Добреля
    Наталя Добреля
    суддя Господарського суду Харківської області