Дональд Трамп готовит более 100 указов, которые начнет подписывать с первого дня президентства

Указы будут касаться безопасности границ, депортации и других политических приоритетов.

Фото: voanews.com

Выбранный президент США Дональд Трамп готовит более 100 указов, которые начнет подписывать в первый день работы в Белом доме. Документы будут касаться вопросов безопасности границ, депортаций и ряда других политических приоритетов, пишет Associated Press.

Издание отмечает, что Трамп сообщил о своих планах во время частной встречи с сенаторами-республиканцами на Капитолийском холме. Ожидается, что часть мер начнут действовать в день инаугурации, 20 января, когда он вступит в должность президента.

По словам главного советника Трампа Стивена Миллера, меры по охране границ и обеспечению иммиграционного контроля, вероятно, будут приняты уже в ближайшее время.

«Их будет очень много», - сказал сенатор Джон Хувен.

В AP добавляют, что союзники избранного президента уже подготовили целый пакет указов, которые Трамп мог бы быстро подписать по широкому кругу вопросов - начиная от усиления контроля на границе между США и Мексикой до развития энергетики, правил найма рабочей силы, гендерной политики в школах, обязательно вакцинаций и других обещаний, данных во время предвыборной кампании.

Ранее Конгресс США официально подтвердил победу Дональда Трампа на выборах 2024 года.

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