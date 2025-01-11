Дональд Трамп готує понад 100 указів, які почне підписувати з першого дня президенства

Укази стосуватимуться питань безпеки кордонів, депортації та інших політичних пріоритетів.

Фото: voanews.com

Обраний президент США Дональд Трамп готує понад 100 указів, які почне підписувати у перший день роботи в Білому домі. Документи стосуватимуться питань безпеки кордонів, депортацій та низки інших політичних пріоритетів, пише Associated Press.

Видання зазначає, що Трамп повідомив про свої плани під час приватної зустрічі з сенаторами-республіканцями на Капітолійському пагорбі. Очікується, що частина із заходів почнуть діяти в день інавгурації, 20 січня, коли він вступить на посаду президента.

За словами головного радника Трампа Стівена Міллера, заходи з охорони кордонів і забезпечення імміграційного контролю, ймовірно, будуть ухвалені вже найближчим часом.

«Їх буде дуже багато», - сказав сенатор Джон Хувен.

У AP додають, що союзники обраного президента вже підготували цілий пакет указів, які Трамп міг би швидко підписати з широкого кола питань - починаючи від посилення контролю на кордоні між США і Мексикою до розвитку енергетики, правил найму робочої сили, гендерної політики в школах, обов'язкових вакцинацій та інших обіцянок, даних під час передвиборчої кампанії.

Раніше Конгрес США офіційно підтвердив перемогу Дональда Трампа на виборах 2024 року.

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