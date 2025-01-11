Незаконне переправлення чоловіків через кордон — після 600 обшуків по Україні оголошено вже понад 60 підозр

За добу ліквідували майже півсотні схем незаконного перетину кордону чоловіками у 22 регіонах країни.

Фото: поліція

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Поліція повідомляє про проведення 600 обшуків у 22 регіонах України у рамках першого етапу спецоперації з перекриття каналів вивозу чоловіків призовного віку за кордон. Оголошено вже 60 підозр організаторам та учасникам, серед яких керівники держустанов.

"За одну добу ліквідували майже півсотні схем незаконного перетину кордону чоловіками призовного віку у 22 регіонах країни", - розповіли правоохоронці.

За даними поліції, серед виявлених оборудок — переправлення поза межами пунктів пропуску, підробка документів про стан здоровʼя, фіктивні внесення в інформаційну систему «Шлях» та інші.

Серед фігурантів є посадовці медичних установ, ТЦК, МСЕК, ВЛК та цивільні особи. Вони займалися організацією схем, що дозволяли військовозобов’язаним незаконно перетинати державний кордон.

Наприклад, отримати довідку ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням із військового обліку чи зробити підробні документи, що надають право виїзду за кордон. Серед найпопулярніших пропозицій — перейти кордон поза межами пунктів пропуску - лісом, човном або в гідрокостюмі річкою, у багажнику вантажівки або жіночому одязі.

Поліція повідомляє, що потенційних «клієнтів» підшукували через знайомих та закриті Телеграм-канали. Такі «послуги» коштували їм від 5 до 22 тисяч доларів — залежно від обраного способу незаконного перетину кордону. Отримані гроші легалізували через купівлю авто та нерухомості, у деяких випадках - виводили в офшори.

Під час обшуків поліцейські вилучили списки переправлених осіб за 2024 рік, фальшиві документи й печатки різних державних органів, зброю, чорну бухгалтерію, готівку у різній валюті.

Серед підозрюваних — як рядові виконавці, так і організатори, у тому числі керівники держустанов різного рівня.

Їхні дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України - незаконне переправлення осіб через державний кордон.

У поліції зазначили, що перший етап спецоперації завершився, досудове розслідування триває.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Нацполіція розпочала масштабну спецоперацію з викриття незаконних каналів переправлення чоловіків за кордон.

10 січня оголосили 45 підозр організаторам та учасникам схем переправлення ухилянтів через кордон.

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