Практика судов
  1. В Украине

Незаконная переправка мужчин через границу — после 600 обысков по Украине объявлено уже более 60 подозрений

10:00, 11 января 2025
За сутки ликвидировали около полусотни схем незаконного пересечения границы мужчинами в 22 регионах страны.
Незаконная переправка мужчин через границу — после 600 обысков по Украине объявлено уже более 60 подозрений
Фото: полиция
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Полиция сообщает о проведении 600 обысков в 22 регионах Украины в рамках первого этапа спецоперации по перекрытию каналов вывоза мужчин призывного возраста за границу. Объявлены уже 60 подозрений организаторам и участникам, среди которых есть руководители госучреждений.

"За сутки ликвидировали почти полсотни схем незаконного пересечения границы мужчинами призывного возраста в 22 регионах страны", - рассказали правоохранители.

По данным полиции, среди обнаруженных сделок — переправка вне пунктов пропуска, подделка документов о состоянии здоровья, фиктивные внесения в информационную систему «Шлях» и другие.

Среди фигурантов есть чиновники медицинских учреждений, ТЦК, МСЭК, ВЛК и гражданские лица. Они занимались организацией схем, позволявших военнообязанным незаконно пересекать государственную границу.

Например, получить справку ВЛК о непригодности к военной службе с исключением из военного учета или сделать поддельные документы, предоставляющие право выезда за границу. Среди самых популярных предложений - перейти границу за пределами пунктов пропуска - лесом, лодкой или в гидрокостюме по реке, в багажнике грузовика или женской одежде.

Полиция сообщает, что потенциальных «клиентов» подыскивали через знакомых и закрытые Телеграм-каналы. Такие «услуги» стоили им от 5 до 22 тысяч долларов — в зависимости от выбранного способа незаконного пересечения границы. Вырученные деньги легализовали через покупку авто и недвижимости, в некоторых случаях - выводили в оффшоры.

В ходе обысков полицейские изъяли списки переправленных лиц за 2024 год, фальшивые документы и печати разных государственных органов, оружие, черную бухгалтерию, наличные деньги в разной валюте.

Среди подозреваемых – как рядовые исполнители, так и организаторы, в том числе руководители госучреждений разного уровня.

Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу.

В полиции отметили, что первый этап спецоперации завершился, досудебное расследование продолжается.

 

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Нацполиция начала масштабную спецоперацию по разоблачению незаконных каналов переправки мужчин за границу.

10 января объявили 45 подозрений организаторам и участникам схем переправки уклонистов через границу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция обыск задержание подозреваемый граница

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Может ли мужчина, самостоятельно воспитывающий малолетних детей, выехать с ними за границу – позиция Верховного Суда

Пограничная служба отказала мужчине, самостоятельно воспитывающему двух малолетних детей, в пересечении границы – Верховный Суд подтвердил решение судов, которые признали противоправным и отменили этот отказ.

Поджог дома судьи на Черниговщине – Высший совет правосудия просит правоохранительные органы раскрыть преступление

Полиция и прокуратура пока что не продвинулись в раскрытии преступления.

IQ-тест на должности судей ВАКС – как и почему случилось так, что в конкурсе осталось менее двух кандидатов на одну вакантную должность судьи

Верховная Рада и ВККС слишком идеализировали процедуру тестирования на когнитивные способности, а также опрометчиво доверились внешним советникам – пришлось спасать хотя бы конкурс в апелляционные суды.

IQ-тесты в апелляционные суды — итоги тестирования кандидатов гражданской специализации

66,7% кандидатов на должности судей апелляционных судов гражданской специализации прошли на следующий этап конкурса.

Кабмин отменил в ПДД норму об удостоверениях, подтверждающих право на освобождение от приобретения автогражданки

Из Правил дорожного движения исключили норму о том, что водители, освобождающиеся от обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев авто, должны иметь при себе подтверждающие документы.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віктор Шапран
    Віктор Шапран
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Наталя Добреля
    Наталя Добреля
    суддя Господарського суду Харківської області