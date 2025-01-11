Незаконная переправка мужчин через границу — после 600 обысков по Украине объявлено уже более 60 подозрений

За сутки ликвидировали около полусотни схем незаконного пересечения границы мужчинами в 22 регионах страны.

Фото: полиция

Полиция сообщает о проведении 600 обысков в 22 регионах Украины в рамках первого этапа спецоперации по перекрытию каналов вывоза мужчин призывного возраста за границу. Объявлены уже 60 подозрений организаторам и участникам, среди которых есть руководители госучреждений.

"За сутки ликвидировали почти полсотни схем незаконного пересечения границы мужчинами призывного возраста в 22 регионах страны", - рассказали правоохранители.

По данным полиции, среди обнаруженных сделок — переправка вне пунктов пропуска, подделка документов о состоянии здоровья, фиктивные внесения в информационную систему «Шлях» и другие.

Среди фигурантов есть чиновники медицинских учреждений, ТЦК, МСЭК, ВЛК и гражданские лица. Они занимались организацией схем, позволявших военнообязанным незаконно пересекать государственную границу.

Например, получить справку ВЛК о непригодности к военной службе с исключением из военного учета или сделать поддельные документы, предоставляющие право выезда за границу. Среди самых популярных предложений - перейти границу за пределами пунктов пропуска - лесом, лодкой или в гидрокостюме по реке, в багажнике грузовика или женской одежде.

Полиция сообщает, что потенциальных «клиентов» подыскивали через знакомых и закрытые Телеграм-каналы. Такие «услуги» стоили им от 5 до 22 тысяч долларов — в зависимости от выбранного способа незаконного пересечения границы. Вырученные деньги легализовали через покупку авто и недвижимости, в некоторых случаях - выводили в оффшоры.

В ходе обысков полицейские изъяли списки переправленных лиц за 2024 год, фальшивые документы и печати разных государственных органов, оружие, черную бухгалтерию, наличные деньги в разной валюте.

Среди подозреваемых – как рядовые исполнители, так и организаторы, в том числе руководители госучреждений разного уровня.

Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу.

В полиции отметили, что первый этап спецоперации завершился, досудебное расследование продолжается.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Нацполиция начала масштабную спецоперацию по разоблачению незаконных каналов переправки мужчин за границу.

10 января объявили 45 подозрений организаторам и участникам схем переправки уклонистов через границу.

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