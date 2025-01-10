Нацполиция провела 600 обысков по всей Украине – в чем причина

Нацполиция провела обыска в рамках спецоперации против незаконной миграции мужчин за границу.

Национальная полиция Украины начала масштабную спецоперацию по разоблачению незаконных каналов переправки мужчин призывного возраста за границу.

Как сообщает Нацполиция, оперативники ДВР и следователи провели более 600 обысков одновременно по всей стране. Это лишь первый этап операции, направленной на прекращение деятельности организаторов и участников схем, которые помогали избегать официальных пунктов пропуска.

По предварительным данным, через эти маршруты сотни военнообязанных незаконно пересекли границу. Мероприятия продолжаются во всех регионах Украины, а детали спецоперации будут обнародованы после завершения следственных действий.

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