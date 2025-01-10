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Нацполіція провела 600 обшуків по всій Україні – у чому причина

11:05, 10 січня 2025
Нацполіція провела обшуку у межах спецоперації проти незаконної міграції чоловіків за кордон.
Нацполіція провела 600 обшуків по всій Україні – у чому причина
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Національна поліція України розпочала масштабну спецоперацію з викриття незаконних каналів переправлення чоловіків призовного віку за кордон.

Як повідомляє Нацполіція, оперативники ДСР та слідчі провели понад 600 обшуків одночасно по всій країні. Це лише перший етап операції, спрямованої на припинення діяльності організаторів та учасників схем, які допомагали уникати офіційних пунктів пропуску.

За попередніми даними, через ці маршрути сотні військовозобов'язаних незаконно перетнули кордон. Заходи тривають у всіх регіонах України, а деталі спецоперації будуть оприлюднені після завершення слідчих дій.

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Національна поліція обшук

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