«Пані віцепрезидентка, запалюйте», – Байден невдало пожартував про пожежі в Лос-Анджелесі

З таким жартом Джо Байден звернувся до Камали Гарріс, уродженці штату Каліфорнія.

Фото: radiosvoboda.org

Під час брифінгу в Білому домі щодо лісових пожеж у Лос-Анджелесі президент США Джо Байден здивував коментарями. Про це повідомляють New York Post та Yahoo.

На початку виступу 82-річний президент звернувся до віце-президентки Камали Гарріс із закликом «запалювати», що здивувало багатьох, враховуючи масштаб руйнувань, спричинених стихією. Далі Байден звинуватив місцеві енергетичні компанії в тому, що вони відповідальні за пересихання пожежних гідрантів у регіоні. Однак обидва постачальники електроенергії швидко спростували це твердження.

«Пані віце-президент, я знаю, що вас це безпосередньо торкнеться, тому запалюйте!» Байден сказав віце-президенту Камалі Гарріс, уродженці Каліфорнії, яка здивовано поглянула на президента, коли той сидів поруч із нею за столом у залі Рузвельта.

«Не жарт», — додав він у відповідь на приголомшення Гарріс.

Нагадаємо, у районі міста Лос-Анджелес на півдні Каліфорнії США спалахнули лісові пожежі, є загиблі, оголошено режим надзвичайного стану. Вогонь охопив площу 5 футбольних полів за хвилину і дістався до елітного району, де мешкають голлівудські зірки.

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