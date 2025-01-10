«Госпожа вице-президент, жгите», – Байден неудачно пошутил о пожарах в Лос-Анджелесе

С такой шуткой Джо Байден обратился к Камале Харрис, уроженке штата Калифорния.

Фото: radiosvoboda.org

Во время брифинга в Белом доме по поводу лесных пожаров в Лос-Анджелесе президент США Джо Байден удивил комментариями. Об этом сообщают New York Post и Yahoo.

В начале выступления 82-летний президент обратился к вице-президенту Камале Харрис с призывом «жечь», что удивило многих, учитывая масштаб разрушений, вызванных стихией. Далее Байден обвинил местные энергетические компании в том, что они ответственны за пересыхание пожарных гидрантов в регионе. Однако оба поставщика электроэнергии быстро опровергли это утверждение.

«Госпожа вице-президент, я знаю, что вас это непосредственно коснется, поэтому жгите!» Байден сказал вице-президенту Камале Харрис, уроженке Калифорнии, которая удивленно посмотрела на президента, когда тот сидел рядом с ней за столом в зале Рузвельта.

«Не шутка», - добавил он в ответ на ошеломление Харрис.

Напомним, в районе города Лос-Анджелес на юге Калифорнии США вспыхнули лесные пожары, есть погибшие, объявлен режим чрезвычайного положения. Огонь охватил площадь 5 футбольных полей за минуту и добрался до элитного района, где живут голливудские звезды.

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