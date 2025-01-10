Караляучюс никогда не станет Калининградом, — президент Литвы обвинил РФ в искажении истории

Гитанас Науседа назвал решение российских властей переименовать музей литовского писателя Кристионаса Донелайтиса «очередной попыткой переписать историю».

Президент Литвы Гитанас Науседа отреагировал на решение России переименовать мемориальный музей поэта Кристионаса Доналайтиса в Калининградской области. Он назвал этот шаг «очередной попыткой переписать историю».

«Несмотря на то, что старожилы Малой Литвы, которая сейчас является частью так называемой Калининградской области, давно ушли, необходимо сохранить последние признаки литовской культуры. Как бы Россия ни старалась, Караляучюс никогда не станет Калининградом», — написал Науседа на своей странице в соцсети Х.

Переименованный музей занимает здание бывшей лютеранской кирхи и пасторский дом, где жил, работал и создавал свои произведения Кристионас Донелайтис.

«Что дальше? Сжигание книг?» — отметил Науседа.

Караляучюс — литовское название Калининграда. В 2023 году депутаты сейма Литвы Вилюс Семешка и Пауле Кузьмицкене предложили комиссии по литовскому языку отказаться от советского названия Калининград и использовать один из исторических вариантов Караляучюс.

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