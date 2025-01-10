Возобновлена ​​работа Реестра юридических лиц и ФЛП и общественных формирований, — Минюст

Возобновлена ​​работа всех основных сервисов портала Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований после кибератаки.

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9 января возобновлена ​​работа всех основных сервисов портала Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований. Об этом сообщает Министерство юстиции.

«Возобновлена ​​работа всех основных сервисов портала ЕГР после масштабной кибератаки со стороны РФ!» - говорится в сообщении министерства.

В частности, на портале снова доступны следующие услуги:

бесплатный поиск информации в реестре;

формирование подъемников;

получение результатов админуслуг по коду доступа;

доступ государственных органов к сведениям из реестра через идентификаторы доступа.

Ранее в Минюсте заявили, что работа Реестра юрлиц и ФЛП начнет возобновляться с 9 января.

Как ранее сообщали в Минюсте, возобновлено электронное взаимодействие с Государственной налоговой службой Украины, Пенсионным фондом Украины, Министерством обороны Украины, Министерством социальной политики Украины и Национальной службой здоровья Украины.

Также заработала возможность подачи заявления на отсрочку от мобилизации для родителей троих детей младше 18 лет.

Как известно, 19 декабря состоялась самая масштабная за последнее время внешняя кибератака на государственные реестры Украины.

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