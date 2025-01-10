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Відновлено роботу Реєстру юридичних осіб та ФОПів і громадських формувань, — Мін’юст

10:29, 10 січня 2025
Відновлено роботу всіх основних сервісів порталу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань після кібератаки.
Відновлено роботу Реєстру юридичних осіб та ФОПів і громадських формувань, — Мін’юст
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9 січня відновлено роботу всіх основних сервісів порталу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Про це повідомляє Міністерство юстиції.

«Відновлено роботу всіх основних сервісів порталу ЄДР після масштабної кібератаки з боку РФ!» - ідеться в повідомленні міністерства.

Зокрема, на порталі знову доступні такі послуги:

  • безкоштовний пошук інформації в реєстрі;
  • формування витягів;
  • отримання результатів адмінпослуг за кодом доступу;
  • доступ державних органів до відомостей з реєстру через ідентифікатори доступу.

Раніше у Мін’юсті заявили, що робота Реєстру юросіб та ФОП почне відновлюватися з 9 січня.

Якповідомляли у Мін'юсті, відновлено електронну взаємодію з Державною податковою службою України, Пенсійним фондом України, Міністерством оборони України, Міністерством соціальної політики України та Національною службою здоров’я України. 

Також запрацювала можливість подання заяви на відстрочку від мобілізації для батьків трьох дітей віком до 18 років.

Як відомо, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України. 

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мінюст Єдиний державний реєстр юридичних осіб Міністерство юстиції України

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