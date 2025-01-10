На Черкащині тривогу через шахеди тепер оголошуватимуть кожному району окремо

У разі ракетної небезпеки в усій області одночасно оголошуватимуть повітряну тривогу.

Фото: tsn.ua

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У Черкаській області змінили систему оповіщення населення про загрозу ракетної атаки чи загрозу безпілотників. Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

«Ураховуючи кількість і тривалість повітряних тривог у нас в області та задля безперебійної роботи підприємств, установ і організацій, відсьогодні впроваджуємо в області пілотний проект. Попередньо відпрацювавши всі алгоритми з профільними службами та військовими», — зазначив він.

Зокрема, у разі небезпеки через ворожі безпілотники — диференціація по районах.

Сигнал «повітряна тривога» отримуватиме певний район області, де фіксується ціль чи є потенційна загроза, зокрема від роботи засобів ППО.

У разі ракетної небезпеки — без змін. Тобто в усій області одночасно оголошуватиметься повітряна тривога.

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