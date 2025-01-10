В Черкасской области тревогу через шахеды теперь будут объявлять каждому району отдельно

В случае ракетной опасности по всей области будут одновременно объявлять воздушную тревогу.

Фото: tsn.ua

В Черкасской области изменили систему оповещения населения об угрозе ракетной атаки или угрозе беспилотников. Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

«Учитывая количество и продолжительность воздушных тревог у нас в области и для бесперебойной работы предприятий, учреждений и организаций, с сегодняшнего дня внедряем в области пилотный проект. Предварительно отработав все алгоритмы с профильными службами и военными», – отметил он.

В частности, в случае опасности из-за вражеских беспилотников – дифференциация по районам.

Сигнал «воздушная тревога» будет получать определенный район области, где фиксируется цель или есть потенциальная угроза, в частности, от работы средств ПВО.

В случае ракетной опасности – без изменений. То есть во всей области будет одновременно объявляться воздушная тревога.

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