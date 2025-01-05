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У Резерв+ частково відновили послугу відстрочки

14:41, 5 січня 2025
У додатку «Резерв+» знову доступна відстрочка для багатодітних батьків.
У Резерв+ частково відновили послугу відстрочки
Фото з відкритих джерел
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У мобільному додатку «Резерв+» знову доступна послуга відстрочки для багатодітних батьків. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

«В Резерв+ відновлена послуга відстрочки для багатодітних батьків», – зазначила вона.

Ця функція була тимчасово недоступною через атаку на державні реєстри. Інші послуги додатка також поступово відновлюються.

Раніше заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко повідомила, що сервіси Міністерства оборони працюють без збоїв. Водночас через відновлювальні роботи в державних реєстрах Міністерства юстиції після кібератаки призупинене отримання відстрочок у додатку «Резерв+».

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації при РНБО заявляв, що Резерв+ та Реєстр військовозобов'язаних Оберіг працюють в штатному режимі.

Як відомо, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України. Тимчасово припинено роботу Державного реєстру актів цивільного стану громадян та Державного реєстру нерухомості.

Раніше ми писали, що міністерка юстиції Ольга Стефанішина стверджує, що дані реєстрів не втрачені.

Крім того, генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента Віктор Дубовик прокоментував ситуацію з державними реєстрами.

Додамо, через атаку на держреєстри сервісні центри МВС призупинили надання низки послуг.

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Міноборони відстрочка Резерв+

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