Блінкен заявив, що США уникнули прямого конфлікту з РФ на тлі ядерних загроз з боку Кремля

Ентоні Блінкен повідомив, наскільки Штати «були близькі до прямого конфлікту» з РФ на тлі її широкомасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

За словами державного секретаря США Ентоні Блінкена, Сполучені Штати змогли успішно впоратися з ядерною загрозою з боку Росії, при цьому уникнувши прямого зіткнення із нею.

Про це він заявив в інтерв'ю The New York Times.

У розмові з журналістами Ентоні Блінкен відповів на запитання, наскільки Штати «були близькі до прямого конфлікту» з РФ на тлі її широкомасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

«Подивіться, були різні моменти, коли у нас виникали реальні занепокоєння щодо дій, які може вжити Росія, включаючи навіть потенційне використання ядерної зброї. Це дуже зосередило розум. Але я вважаю, що ми змогли впоратися з цим таким чином, щоб уникнути прямого конфлікту з Росією», - зазначив Блінкен.

Держсекретар США зазначив, що Росія нині займається «всілякою брудною діяльністю», включаючи так звані гібридні атаки, такі як кібератаки, диверсії чи вбивства.

«Ці речі відбуваються. Вони відбуваються в Європі. І це те, над чим ми дуже тісно працюємо з багатьма нашими партнерами. Але з точки зору прямого конфлікту, я не думаю, що ми були близькі, але це те, про що ми повинні бути дуже, дуже уважними», — зазначив він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.