Практика судів
  1. У світі

Блінкен заявив, що США уникнули прямого конфлікту з РФ на тлі ядерних загроз з боку Кремля

14:23, 5 січня 2025
Ентоні Блінкен повідомив, наскільки Штати «були близькі до прямого конфлікту» з РФ на тлі її широкомасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.
Блінкен заявив, що США уникнули прямого конфлікту з РФ на тлі ядерних загроз з боку Кремля
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За словами державного секретаря США Ентоні Блінкена, Сполучені Штати змогли успішно впоратися з ядерною загрозою з боку Росії, при цьому уникнувши прямого зіткнення із нею.

Про це він заявив в інтерв'ю The New York Times.

У розмові з журналістами Ентоні Блінкен відповів на запитання, наскільки Штати «були близькі до прямого конфлікту» з РФ на тлі її широкомасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

«Подивіться, були різні моменти, коли у нас виникали реальні занепокоєння щодо дій, які може вжити Росія, включаючи навіть потенційне використання ядерної зброї. Це дуже зосередило розум. Але я вважаю, що ми змогли впоратися з цим таким чином, щоб уникнути прямого конфлікту з Росією», - зазначив Блінкен.

Держсекретар США зазначив, що Росія нині займається «всілякою брудною діяльністю», включаючи так звані гібридні атаки, такі як кібератаки, диверсії чи вбивства.

«Ці речі відбуваються. Вони відбуваються в Європі. І це те, над чим ми дуже тісно працюємо з багатьма нашими партнерами. Але з точки зору прямого конфлікту, я не думаю, що ми були близькі, але це те, про що ми повинні бути дуже, дуже уважними», — зазначив він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Інструменти для корекції меж областей та районів і перейменування громад – Віталій Безгін анонсував реформу

«Зміна назви центральної садиби в межах деколонізації не призводить до автоматичної зміни назви самої громади» – у «Слузі народу» анонсували нові зміни щодо адміністративно-територіального устрою.

«Незрозуміло, яким чином суд розібрався у змісті апеляційної скарги, викладеної грузинською мовою» – Верховний Суд скасував рішення апеляційного суду

Апеляційний суд на стадії підготовки до апеляційного перегляду вироку не здійснив заходів для перекладу апеляційної скарги, викладеної грузинською мовою.

Здобувач фахової вищої освіти не звільняється від обов’язку проходження військової служби – Верховний Суд

Наявність відстрочки не звільняє від виконання військового обов`язку, у тому числі і від вірогідності бути залученим до виконання робіт, які мають оборонний характер.

Як хочуть реформувати юридичну освіту і врятувати її від занепаду – отримувати правничу освіту мають тільки вмотивовані та підготовлені громадяни

Автори Концепції реформи правничої освіти вважають, що більшість зі 100 тисяч здобувачів вищої юридичної освіти навіть не розуміють, для чого вони взагалі навчаються – криза стала «загальнонаціональною»

Для відбору суддів Вищого адмінсуду утворять Експертну раду з міжнародниками – новий законопроект Кабміну

Законопроект передбачає створення Експертної ради для відбору суддів ВАС, половину якої буде призначено за поданням Ради суддів, але вирішальний голос все одно буде за міжнародниками.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Костянтин Кобилянський
    Костянтин Кобилянський
    член Ради суддів України, суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Валентина Лакіза
    Валентина Лакіза
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Ігор Ткач
    Ігор Ткач
    суддя Великої палати Верховного Суду
  • Варвара Потабенко
    Варвара Потабенко
    суддя Львівського окружного адміністративного суду