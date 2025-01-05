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Блинкен заявил, что США избежали прямого конфликта с РФ на фоне ядерных угроз со стороны Кремля

14:23, 5 января 2025
Энтони Блинкен сообщил, насколько Штаты «были близки к прямому конфликту» с РФ на фоне ее широкомасштабного вторжения в Украину в 2022 году.
Блинкен заявил, что США избежали прямого конфликта с РФ на фоне ядерных угроз со стороны Кремля
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По словам государственного секретаря США Энтони Блинкена, Соединенные Штаты смогли успешно справиться с ядерной угрозой со стороны России, при этом избежав прямого столкновения с ней.

Об этом он заявил в интервью The New York Times.

В разговоре с журналистами Энтони Блинкен ответил на вопрос, насколько Штаты «были близки к прямому конфликту» с РФ на фоне ее широкомасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

«Посмотрите, были разные моменты, когда у нас возникали реальные беспокойства по поводу действий, которые может предпринять Россия, включая даже потенциальное использование ядерного оружия. Это очень сосредоточило разум. Но я считаю, что мы смогли справиться с этим таким образом, чтобы избежать прямого конфликта с Россией», – отметил Блинкен.

Госсекретарь США отметил, что Россия сейчас занимается «всяческой грязной деятельностью», включая так называемые гибридные атаки, такие как кибератаки, диверсии или убийства.

«Эти вещи происходят. Они проходят в Европе. И это то, над чем мы очень тесно работаем со многими нашими партнерами. Но с точки зрения прямого конфликта, я не думаю, что мы были близки, но это то, о чем мы должны быть очень внимательными», — отметил он.

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США война

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