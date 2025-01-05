Глава МИД показал документы об украинском дипломатическом присутствим в Сирии еще 100 лет назад

В 1923 году правительство УНР в экзили назначило почетным консулом в Дамаске Алексея Боголюбского.

Источник фото: Виталий Носач

Глава МИД Андрей Сибига показал документы, свидетельствующие, что украинское дипломатическое присутствие было в Сирии еще 100 лет назад.

В 1923 году правительство УНР в экзили назначило почетным консулом в Дамаске Алексея Боголюбского.

В его обязанности входило сплочение украинцев, их информирование о политических событиях, опека с «национальной, религиозной, культурной и, по возможности, материальной стороны».

Также обращалось внимание на «осторожность отношений с россиянами в связи с войной между украинским и российским государствами».

«Архивы доказывают, что даже в далекой Сирии мы не строим свое присутствие с нуля. И мы как государство не появились на политической карте мира в 1991 году ниоткуда, несмотря на российскую ложь», – пишет глава МИД.

На этой неделе Украина подняла флаг над почетным консульством в Дамаске вместе с генеральным почетным консулом Тамером Аль-Тунси.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этом году в список надежных партнеров Украины может войти, в частности, Сирия. Кроме того, по его словам, идет подготовка к возобновлению дипломатических отношений с Сирией и взаимодействию в международных организациях.

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