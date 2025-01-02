Украина планирует добавить к партнерам Сирию и возобновить дипломатические отношения – Владимир Зеленский

Также Украина планирует увеличивать торговлю с Ливаном, заявил Президент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этом году в список надежных партнеров Украины может войти, в частности, Сирия. Кроме того, по его словам, идет подготовка к возобновлению дипломатических отношений с Сирией и взаимодействию в международных организациях.

Об этом Президент заявил после доклада министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и министра агрополитики и продовольствия Виталия Коваля об их переговорах в Сирии и Ливане с новой сирийской администрацией, с ливанским бизнесом и перспективах Украины – как безопасности, так и торговых – в целом в этом регионе.

«В этом году можем добавить еще страны к нашим надежным партнерам, в частности, Сирию. Готовимся возобновить дипломатические отношения с Сирией и взаимодействие в международных организациях. Я хочу поблагодарить нашу разведку за основу безопасности этих контактов.

Как результат визита – будем увеличивать также торговлю с Ливаном: сейчас с этой страной у нас 400 миллионов долларов только нашего аграрного экспорта, и мы готовимся увеличить по меньшей мере вдвое.

Будет также в 25 году больше активности и в работе с Африкой, и каждое такое новое партнерство – это большие возможности для нашей дипломатии и большие возможности для нашей экономики», - сказал Президент.

Он отметил, что поручил министру иностранных дел готовить некоторые конкретные наши договоренности со странами Африки.

«За прошлый, 24-й год, нам удалось увеличить украинский экспорт на 15% – это плюс более 5 миллиардов долларов до уровня 23-го года, а в целом – более 41 миллиарда долларов украинского экспорта за год. И в условиях полномасштабной войны это немало. На 25-й год задача – продолжить этот рост», – отметил Президент.

Ранее стало известно, что доля опрошенных украинцев, готовых нести бремя войны столько, сколько потребуется, составила 57% в декабре. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

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