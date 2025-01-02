57% украинцев будут терпеть войну столько, сколько потребуется, — опрос КМИС

Количество украинцев, готовых нести груз войны столько, сколько потребуется, уменьшается.

Фото: УНИАН

Доля опрошенных украинцев, готовых терпеть бремя войны столько, сколько потребуется в декабре 2024 года, уменьшилась с 63% в октябре до 57% в декабре. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Социологи отмечают, что 3% респондентов выразили готовность терпеть войну в течение года, еще 3% — полгода, а 18% — всего несколько месяцев. При этом 18% опрошенных затруднились с ответом.

В КМИС подчеркнули, что социологи этого учреждения постоянно задают этот вопрос. С начала полномасштабной войны по февраль 2024 года ответы практически не изменялись: стабильно около 71-73% респондентов выражали готовность терпеть войну столько, сколько понадобится.

В то же время между февралем и октябрем 2024 впервые зафиксировали снижение доли тех, кто готов терпеть столько, сколько потребуется — до 63%.

Между началом октября и декабрем 2024 также наблюдалось незначительное, но снижение доли тех, кто готов терпеть столько, сколько потребуется – до 57%.

В то же время, процент тех, кто указывает на более короткий срок – несколько месяцев или пол года, остался практически неизменным: 21% в декабре по сравнению с 18% в начале октября. В то же время возросла доля лиц, которым трудно определить, сколько времени они могут выдерживать войну – с 12% до 18%.

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