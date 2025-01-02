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57% українців будуть терпіти війну стільки, скільки буде потрібно, — опитування КМІС

11:54, 2 січня 2025
Кількість українців, які готові нести тягар війни стільки, скільки буде потрібно, зменшується.
57% українців будуть терпіти війну стільки, скільки буде потрібно, — опитування КМІС
Фото: УНІАН
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Частка опитаних українців, які готові терпіти тягар війни стільки, скільки буде потрібно в грудні 2024 року, зменшилася з 63% у жовтні до 57% у грудні. Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Соціологи зазначають, що 3% респондентів висловили готовність терпіти війну протягом року, ще 3% — півроку, а 18% — лише кілька місяців. При цьому 18% опитаних не змогли визначитися з відповіддю.

У КМІС підкреслили, що соціологи цієї установи постійно ставлять це питання. З початку повномасштабної війни до лютого 2024 року відповіді практично не змінювалися: стабільно близько 71-73% респондентів висловлювали готовність терпіти війну стільки, скільки знадобиться.

Водночас між лютим і жовтнем 2024 року вперше зафіксували зниження частки тих, хто готовий терпіти стільки, скільки буде потрібно — до 63%.

Між початком жовтня і груднем 2024 року також спостерігалося незначне, але зниження частки тих, хто готовий терпіти стільки, скільки буде потрібно – до 57%.

Водночас відсоток тих, хто вказує на більш короткий термін – кілька місяців або пів року, залишився практично незмінним: 21% у грудні порівняно з 18% на початку жовтня. Водночас зросла частка осіб, яким важко визначити, скільки часу вони ще можуть витримувати війну – з 12% до 18%.

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