Суд оголосив померлим військовослужбовця, тіло якого не вдалося евакуювати з-під Бахмута

Суд зазначив, що у цій категорії справ висновок про оголошення громадянина померлим ґрунтується на юридичному припущенні його смерті.

До Чемеровецького районного суду Хмельницької області із заявою про оголошення свого чоловіка, військовослужбовця, загиблим 8 вересня 2023 року під час виконання військового обов’язку у зв’язку з військовою агресією РФ проти України звернулася жителька Хмельниччини. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд.

Вона розповіла, що 29 серпня 2023 року її чоловік був зарахований до особового складу військової частини й 8 вересня разом з групою військовослужбовців висунувся на бойові позиції до міста Бахмут. Як згодом встановило службове розслідування, неподалік від взводного опорного пункту ворог обстріляв їх з мінометів. Від отриманих поранень чоловік загинув. Військовослужбовці пояснили, що не змогли евакуювати його тіло, бо місце було під постійним ворожим вогневим контролем.

Згідно з наказом командира її чоловік уважається таким, що зник безвісти. Заявниця вказала, що оголошення його померлим потрібно для отримання передбачених законодавством виплат та оформлення спадщини.

Суд зазначив, що у цій категорії справ висновок про оголошення громадянина померлим ґрунтується на юридичному припущенні його смерті. У статті 46 Цивільного кодексу України йдеться, що особа, яка пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави припустити її загибель у зв`язку з воєнними діями, збройним конфліктом, може бути оголошена померлою від дня її вірогідної смерті, після спливу двох років від дня закінчення воєнних дій, а за визначених обставин – і до спливу цього строку, але не раніше спливу шести місяців.

«Враховуючи конкретні обставини справи, оголошення особи померлою можливе і після спливу шести місяців з дня настання відповідної події, в даному випадку – загибелі військовослужбовця 08.09.2023 року внаслідок поранення під час виконання завдань забезпечення здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії, що підтверджуються належними та допустимими доказами», – констатував суд.

Відтак – задовольнив заяву жінки: оголосив її чоловіка-військовослужбовця померлим (загиблим) 8 вересня 2023 року поблизу населеного пункту Бахмут Бахмутського району Донецької області під час безпосередньої участі у бойових діях, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ проти України.

Рішення не набрало законної сили та може бути оскаржене до апеляційного суду.

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