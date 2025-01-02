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Суд объявил умершим военнослужащего, тело которого не удалось эвакуировать из-под Бахмута

14:42, 2 января 2025
Суд отметил, что в этой категории дел вывод об объявлении гражданина умершим основывается на юридическом допущении его смерти.
Суд объявил умершим военнослужащего, тело которого не удалось эвакуировать из-под Бахмута
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В Чемеровецкий районный суд Хмельницкой области с заявлением об объявлении своего мужа, военнослужащего, погибшим 8 сентября 2023 года во время исполнения воинского долга в связи с военной агрессией РФ против Украины обратилась жительница Хмельницкой области. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

Она рассказала, что 29 августа 2023 года ее муж был причислен к личному составу воинской части и 8 сентября вместе с группой военнослужащих выдвинулся на боевые позиции в город Бахмут. Как впоследствии установило служебное расследование, недалеко от взводного опорного пункта враг обстрелял их из минометов. От полученных ранений мужчина погиб. Военнослужащие объяснили, что не смогли эвакуировать его тело, потому что место было под постоянным вражеским огневым контролем.

Согласно приказу командира ее муж считается пропавшим без вести. Заявительница указала, что объявление его умершим требуется для получения предусмотренных законодательством выплат и оформления наследства.

Суд отметил, что в этой категории дел вывод об объявлении гражданина умершим основывается на юридическом допущении его смерти. В статье 46 Гражданского кодекса Украины говорится, что лицо, пропавшее без вести при обстоятельствах, угрожавших ему смертью или позволяющих допустить ее гибель в связи с военными действиями, вооруженным конфликтом, может быть объявлено умершим со дня его вероятной смерти, после истечения двух лет со дня окончания военных действий, а при определенных обстоятельствах – и до истечения этого срока, но не раньше истечения шести месяцев.

«Учитывая конкретные обстоятельства дела, объявление лица умершим возможно и после истечения шести месяцев со дня наступления соответствующего события, в данном случае – гибели военнослужащего 08.09.2023 года в результате ранения при выполнении задач обеспечения осуществления мер по национальной безопасности и обороне, отпоре и сдерживании вооруженного агрессии, подтверждаемые надлежащими и допустимыми доказательствами», – констатировал суд.

Следовательно – удовлетворил заявление женщины: объявил ее мужа-военнослужащего умершим (погибшим) 8 сентября 2023 вблизи населенного пункта Бахмут Бахмутского района Донецкой области во время непосредственного участия в боевых действиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи связи с военной агрессией РФ против Украины.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционный суд.

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