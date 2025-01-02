Україна планує додати до партнерів Сирію та відновити дипломатичні відносини – Володимир Зеленський

Також Україна планує збільшувати торгівлю з Ліваном, заявив Президент.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в цьому році до списку надійних партнерів України може увійти, зокрема, Сирія. Окрім того, за його словами, триває підготовка до відновлення дипломатичні відносини із Сирією та взаємодії в міжнародних організаціях.

Про це Президент заявив після доповіді міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та міністра агрополітики й продовольства Віталія Коваля про їхні перемовини в Сирії та Лівані з новою сирійською адміністрацією, з ліванським бізнесом і перспективи України – як безпекові, так і торговельні – загалом у цьому регіоні.

«В цьому році можемо додати ще країни до наших надійних партнерів, зокрема Сирію. Готуємося відновити дипломатичні відносини із Сирією та взаємодію в міжнародних організаціях. Я хочу подякувати нашій розвідці за безпекову основу цих контактів.

Як результат візиту – будемо збільшувати також торгівлю з Ліваном: зараз із цією країною в нас 400 мільйонів доларів тільки нашого аграрного експорту, і ми готуємося збільшити щонайменше вдвічі.

Буде також у 25-му році більше активності й у роботі з Африкою, і кожне таке нове партнерство – це більші можливості для нашої дипломатії та більші можливості для нашої економіки», - сказав Президент.

Він відмітив, що доручив міністру закордонних справ готувати деякі конкретні наші домовленості з країнами Африки.

«За минулий, 24-й рік, нам вдалося збільшити український експорт на 15 % – це плюс більш ніж 5 мільярдів доларів до рівня 23-го року, а загалом – більш ніж 41 мільярд доларів українського експорту за рік. І в умовах повномасштабної війни це немало. На 25-й рік завдання – продовжити це зростання», - зазначив Президент.

Раніше стало відомо, що частка опитаних українців, які готові нести тягар війни стільки, скільки буде потрібно, склала 57% у грудні. Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

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