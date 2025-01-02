Практика судів
  1. В Україні

Україна планує додати до партнерів Сирію та відновити дипломатичні відносини – Володимир Зеленський

14:29, 2 січня 2025
Також Україна планує збільшувати торгівлю з Ліваном, заявив Президент.
Україна планує додати до партнерів Сирію та відновити дипломатичні відносини – Володимир Зеленський
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в цьому році до списку надійних партнерів України може увійти, зокрема, Сирія. Окрім того, за його словами, триває підготовка до відновлення дипломатичні відносини із Сирією та взаємодії в міжнародних організаціях.

Про це Президент заявив після доповіді міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та міністра агрополітики й продовольства Віталія Коваля про їхні перемовини в Сирії та Лівані з новою сирійською адміністрацією, з ліванським бізнесом і перспективи України – як безпекові, так і торговельні – загалом у цьому регіоні.

«В цьому році можемо додати ще країни до наших надійних партнерів, зокрема Сирію. Готуємося відновити дипломатичні відносини із Сирією та взаємодію в міжнародних організаціях. Я хочу подякувати нашій розвідці за безпекову основу цих контактів.

Як результат візиту – будемо збільшувати також торгівлю з Ліваном: зараз із цією країною в нас 400 мільйонів доларів тільки нашого аграрного експорту, і ми готуємося збільшити щонайменше вдвічі.

Буде також у 25-му році більше активності й у роботі з Африкою, і кожне таке нове партнерство – це більші можливості для нашої дипломатії та більші можливості для нашої економіки», - сказав Президент.

Він відмітив, що доручив міністру закордонних справ готувати деякі конкретні наші домовленості з країнами Африки.

«За минулий, 24-й рік, нам вдалося збільшити український експорт на 15 % – це плюс більш ніж 5 мільярдів доларів до рівня 23-го року, а загалом – більш ніж 41 мільярд доларів українського експорту за рік. І в умовах повномасштабної війни це немало. На 25-й рік завдання – продовжити це зростання», - зазначив Президент.

Раніше стало відомо, що частка опитаних українців, які готові нести тягар війни стільки, скільки буде потрібно, склала 57% у грудні. Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Сирія Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
На створення Вищого адміністративного суду потрібно буде 257,6 млн грн з бюджету

Мінюст з посиланням на ДСА навів розрахунки, скільки буде потрібно коштів з бюджету на створення Вищого адміністративного суду.

Уряд затвердив положення про Комісію з розгляду скарг на неналежні умови тримання у СІЗО та колоніях

Врегульовано порядок створення і подання скарг до Комісії з розгляду скарг на неналежні умови тримання в установах для попереднього ув’язнення та установах виконання покарань.

Як хочуть реформувати юридичну освіту і врятувати її від занепаду – отримувати правничу освіту мають тільки вмотивовані та підготовлені громадяни

Автори Концепції реформи правничої освіти вважають, що більшість зі 100 тисяч здобувачів вищої юридичної освіти навіть не розуміють, для чого вони взагалі навчаються – криза стала «загальнонаціональною»

Кабмін затвердив нову схему окладів держслужбовців на 2025 рік

Фактично уряд змінив лише рік у назві постанови – замість 2024 вказано 2025.

Чоловікам 18-25 років, які проходили військову службу за контрактом, для перетину кордону потрібно мати довідку командира чи керівника ТЦК

Кабмін встановив, як здійснюється пропуск через кордон чоловіків 18-25 років, що проходили службу на контракті.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Макаренко
    Ірина Макаренко
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Сергій Колодяжний
    Сергій Колодяжний
    суддя Залізничного районного суду м. Львова