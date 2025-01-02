У Києві медики за $5-8 тисяч оформляли ухилянтам липові документи для виключення з обліку у ТЦК

У столиці судитимуть групу медпрацівників, посередників та військовозобов’язаних чоловіків.

У Києві правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт відносно директора та старшої медсестри комунальної поліклініки, лікаря-хірурга одного з медзакладів столиці, завідувача ендокринологічного відділення лікарні та трьох посередників, які допомагали чоловікам отримати довідки про непридатність до військової служби, що дозволяло перетнути державний кордон України.

Як повідомила Київська міська прокуратура, також судитимуть шістьох військовозобов’язаних чоловіків, які скористались послугами цих медпрацівників з оформлення завідомо неправдивих медичних довідок про непридатність до військової служби з подальшим виключенням з військового обліку, з метою незаконного перетину державного кордону України.

Правоохоронці встановили, що оформити такі документи коштувало від 5 до 8 тисяч доларів США. Надалі їх використовували для отримання завідомо неправдивого висновку ВЛК про непридатність до військової служби, оформлення фіктивних груп інвалідності та визнання неприданими для військової служби з виключенням з обліку у ТЦК та СП міста Києва та Київської області.

Особам загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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