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На створення Вищого адміністративного суду потрібно буде 257,6 млн грн з бюджету

14:16, 2 січня 2025
Мінюст з посиланням на ДСА навів розрахунки, скільки буде потрібно коштів з бюджету на створення Вищого адміністративного суду.
На створення Вищого адміністративного суду потрібно буде 257,6 млн грн з бюджету
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін в особі віце-прем’єр-міністра – міністра юстиції Ольги Стефанішиної зареєстрував у парламенті законопроект 12368 щодо правових засад утворення та функціонування спеціалізованого адміністративного суду. А саме пропонується створити Вищий адміністративний суд (який не слід плутати з Вищим адміністративним судом України, що припинив здійснювати правосуддя в 2017 році у зв’язку з судовою реформу).

Як зазначає Мінюст, реалізація проекту закону потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету.

Так, за даними Державної судової адміністрації, у разі прийняття закону, відбудеться збільшення видатків державного бюджету на 257,669 млн грн.

Також щороку протягом наступних 3 років реалізації закону відбудеться збільшення видатків державного бюджету на 145,445 млн грн.

Нагадаємо, що відбирати суддів Вищого адмінсуду буде ВККС за участі Експертної ради. Експертна рада наполовину (3 з 6 членів) буде складатися з експертів, яких делегують іноземні партнери. Вони матимуть вирішальний голос.

Висновок Експертної ради про невідповідність кандидата на посаду судді Вищого адміністративного суду критеріям доброчесності і професійної компетентності є ухваленим, якщо за нього проголосували не менше ніж 4 члени Експертної ради, з яких принаймні 2 членів, які запропоновані міжнародними та іноземними організаціями.

Якщо Експертна рада ухвалила висновок про невідповідність, або якщо у зв’язку з однаковою кількістю голосів «за» і «проти» Експертна рада не змогла ухвалити такий висновок, питання відповідності такого кандидата на посаду судді ВАС критеріям доброчесності і професійної компетентності може бути винесене на спеціальне спільне засідання ВККС та Експертної ради.

Рішення щодо відповідності такого кандидата цим критеріям ухвалюється двома третинами голосів від спільного складу ВККС та Експертної ради, за умови, що за нього проголосували не менше двох членів Експертної ради від «міжнародників». У разі неприйняття такого рішення кандидат вважається таким, що припинив участь у конкурсі. 

Новий суд буде розглядати:

  • справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Кабміну, міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, Нацбанку чи іншого суб'єкта владних повноважень, повноваження якого поширюються на всю територію України, за винятком справ, віднесених до підсудності Верховного Суду як суду першої інстанції;
  • справи за позовом АМКУ у сфері державної допомоги суб’єктам господарювання;
  • справи щодо здійснення державного регулювання, нагляду і контролю у сфері медіа;
  • справи щодо скасування реєстрації політичної партії;
  • справи щодо оскарження рішень:
  • конкурсної комісії з відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, першого заступника та заступника керівника САП;
  • комісії з проведення аудиту ефективності діяльності САП;
  • комісії з проведення конкурсу на директора НАБУ;
  • комісії з аудиту НАБУ;
  • конкурсної комісії з відбору голови НАЗК;
  • конкурсної комісії з відбору на голови АРМА;
  • конкурсної комісії з проведення конкурсу на директора БЕБ;
  • конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади керівника Державної митної служби;
  • справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів (КДКП).

Автор: Наталя Мамченко

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суд ДСА бюджет Кабінет Міністрів України мінюст Стефанішина

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