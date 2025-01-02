Податки для ФОП, військовий збір та акцизи – податкові зміни, що набувають чинності з 1 січня 2025 року

Зведення податкових змін, що набувають чинності з 1 січня.

З цього року на українців чекає низка податкових змін, що набувають чинності уже з 1 січня.

У Державній податковій службі України опублікували зведення щодо основних новацій податкового законодавства з 1 січня 2025 року.

Зміни розписані у документі нижче, зокрема, там подано, норму, що змінюється або вводиться в дію, назва нормативно-правового акту яким вносяться зміни до податкового законодавства та сама суть змін.

Зазначимо, що з 1 січня запроваджується військовий збір для платників єдиного податку – ФОП та юридичних осіб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.