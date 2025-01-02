Налоги для ФЛП, военный сбор и акцизы – налоговые изменения, вступающие в силу с 1 января 2025 года

Сведение налоговых изменений, вступающих в силу с 1 января.

С этого года украинцев ждет ряд налоговых изменений, которые вступают в силу уже с 1 января.

В Государственной налоговой службе Украины опубликовали сведения об основных новациях налогового законодательства с 1 января 2025 года.

Изменения расписаны в документе ниже, в частности, там подана норма, которая изменяется или вводится в действие, название нормативно-правового акта которым вносятся изменения в налоговое законодательство и сама суть изменений.

Отметим, что с 1 января вводится военный сбор для плательщиков единого налога – ФЛП и юридических лиц.

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