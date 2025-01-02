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Апелляционный суд подтвердил увеличение обязательств плательщика по НДС и применение штрафа более 1 млн грн

21:16, 2 января 2025
Суд согласился с налоговой о правомерности принятых уведомлений-решений, которыми уменьшен размер отрицательного значения суммы НДС и увеличена сумма денежного обязательства по НДС и применен штраф более 1 млн грн.
Апелляционный суд подтвердил увеличение обязательств плательщика по НДС и применение штрафа более 1 млн грн
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Налоговая служба в Полтавской области объясняет, что судом апелляционной инстанции поддержана позиция контролирующего органа относительно правомерности принятых уведомлений-решений, которыми уменьшен размер отрицательного значения суммы НДС и увеличена сумма денежного обязательства по НДС и применены штрафные (финансовые) санкции на общую сумму 1 003 399,25 гривен.

Так, контролирующим органом проведена документальная внеплановая проверка плательщика, по результатам которой составлен акт и установлено нарушение пп. "а" п. 198.1 ст. 198, абзацев первого – третьего п. 198.2, абзацев первого – второго п. 198.3, п. 198.5 ст. 198, п. 201.1, п. 201.7, п. 201.10 ст. 201 ТК Украины.

Суд принял во внимание доводы контролирующего органа о том, что суммы НДС, включенные плательщиком в состав налогового кредита в связи с приобретением зернохранилища и услуг по его обустройству, не использованы в операциях, являющихся объектом налогообложения, а потому налогоплательщик обязан начислить налоговые обязательства согласно требованиям п. 198.5 ст. 198 Налогового кодекса.

Суд отметил, что приобретение зернохранилища, а соответственно и услуг по его строительству, не связано с хозяйственной деятельностью и не направлено на получение предприятием дохода, а потому не предназначено для использования в операциях, являющихся хозяйственной деятельностью истца.

Судом установлено отсутствие у предприятия необходимых условий для осуществления хозяйственной деятельности по части покупки, продажи, реализации, хранения, отгрузки товара в силу отсутствия транспортных средств, помещений и материальных, трудовых ресурсов, что свидетельствует об отсутствии у контрагента возможностей предоставления строительных услуг.

Истецом не предоставлено суду доказательств, подтверждающих правомерность отнесения плательщиком сумм НДС к налоговому кредиту по хозяйственным операциям с контрагентом.

Следовательно, Вторым апелляционным административным судом от 10 декабря 2024 года по делу №440/6417/23 отказано в удовлетворении жалобы общества в Главное управление ГНС в Полтавской области.

Решение Полтавского окружного административного суда от 9 февраля 2024 оставлено без изменений.

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