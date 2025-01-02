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В центре Киева пострадал Дом писателей из-за российского удара 1 января

14:06, 2 января 2025
В здании выбиты практически все окна, частично поврежден фасад, а также отдельные кабинеты внутри помещения.
В центре Киева пострадал Дом писателей из-за российского удара 1 января
Фото: Михаил Сидоржевский
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В Киеве в результате российского удара дронами 1 января пострадал Дом писателей. Об этом сообщил Национальный союз писателей Украины.

«В результате атаки рашистских «шахедов» утром 1 января получил повреждения Дом писателей Украины: выбиты практически все окна, частично поврежден фасад, а также отдельные кабинеты внутри помещения. Пострадавших, к счастью, нет», – отметил глава НСПУ Михаил Сидоржевский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что россияне сознательно целились по центру Киева в новогоднюю ночь. По его словам, дома в центре столицы были атакованы по меньшей мере четырьмя шахедами.

Напомним, в результате российской атаки Киева пострадала станция метро «Крещатик».

Как сообщалось, в жилом доме, в Печерском районе, который пострадал в результате утренней атаки российских БпЛА, во время проведения работ по разбору завалов обнаружена погибшая женщина.

Добавим, что в Киеве горела крыша корпуса Нацбанка в результате падения обломков шахеда.

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Киев шахеды

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