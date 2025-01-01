У Печерському районі ліквідовано пожежу в адмінбудівлі – фото наслідків

У Печерському районі столиці горіла покрівля адмінбудівлі площею 200 кв.м.

Унаслідок ранкової атаки у столиці рятувальники ліквідували декілька масштабних пожеж та усували наслідки руйнувань, повідомляє ДСНС Києва.

В Печерському районі пожежа сталася в адмінбудівлі: вогонь охопив покрівлю площею 200 кв. м, яку вдалося загасити.

Також загоряння сталося у житловому будинку. Локалізовано пожежу у квартирах на 4-му та 5-му поверхах багатоповерхівки (70 кв. м). Внаслідок цього частково зруйновано конструкції будівлі з 6-го по 4-й поверхи.

Крім того, у Святошинському районі згоріли два гаражі, уражено багатоквартирний будинок, дев’ять автомобілів, трамвай і трамвайну колію.

На ранок відомо про 2 загиблих, 6 поранених і 4 врятованих.

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що росіяни свідомо цілилися по центру Києва в новорічну ніч. За його словами, будинки в центрі столиці були атаковані щонайменше чотирма шахедами.

Нагадаємо, в результаті російської атаки Києва постраждала станція метро «Хрещатик».

Як повідомлялося, в житловому будинку, в Печерському районі, який постраждав внаслідок ранкової атаки російських БпЛА, під час проведення робіт з розбору завалів виявлено загиблу жінку.

Додамо, що у Києві горів дах корпусу Нацбанку внаслідок падіння уламків шахеда.

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