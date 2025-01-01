В результаті російської атаки Києва постраждала станція метро «Хрещатик» – фото

В мережі показали фото, як виглядає, станція метро «Хрещатик» після ранкової атаки.

Джерело фото: Телеграм-канали

В перший день нового року росіяни атакували Київ безпілотниками. Є руйнування у Печерському та Святошинському районах столиці. В результаті атаки постраждав вхід на станцію метро «Хрещатик». У мережі ширяться фото наслідків обстрілів.

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що росіяни свідомо цілилися по центру Києва в новорічну ніч. За його словами, будинки в центрі столиці були атаковані щонайменше чотирма шахедами.

Як повідомлялося, в житловому будинку, в Печерському районі, який постраждав внаслідок ранкової атаки російських БпЛА, під час проведення робіт з розбору завалів виявлено загиблу жінку.

Додамо, що у Києві горів дах корпусу Нацбанку внаслідок падіння уламків шахеда.

Джерело фото: Телеграм-канали

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.