Практика судів
  1. В Україні

В результаті російської атаки Києва постраждала станція метро «Хрещатик» – фото

13:48, 1 січня 2025
В мережі показали фото, як виглядає, станція метро «Хрещатик» після ранкової атаки.
В результаті російської атаки Києва постраждала станція метро «Хрещатик» – фото
Джерело фото: Телеграм-канали
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В перший день нового року росіяни атакували Київ безпілотниками. Є руйнування у Печерському та Святошинському районах столиці. В результаті атаки постраждав вхід на станцію метро «Хрещатик». У мережі ширяться фото наслідків обстрілів.

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що росіяни свідомо цілилися по центру Києва в новорічну ніч. За його словами, будинки в центрі столиці були атаковані щонайменше чотирма шахедами.

Як повідомлялося, в житловому будинку, в Печерському районі, який постраждав внаслідок ранкової атаки російських БпЛА, під час проведення робіт з розбору завалів виявлено загиблу жінку.

Додамо, що у Києві горів дах корпусу Нацбанку внаслідок падіння уламків шахеда.

Джерело фото: Телеграм-канали

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Київ війна обстріл

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суд вироком зобов’язав прочитати твір Сергія Жадана чоловіка, який ошукав покупця на продажі гелевих кульок

На думку суду, покарання може мати свій вираз не тільки і не стільки у карі, але й у виправленні засуджених.

Приватний виконавець має право на відшкодування судових витрат, понесених ним під час здійснення судом відповідного судового провадження – Велика Палата Верховного Суду

Однак приватний виконавець повинен обґрунтувати наявність витрат, які виникли у зв`язку зі зверненням зі скаргою на його дії.

Мобілізовані адвокати та інші самозайняті особи звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання звітності з військового збору – набув сили закон

1 січня набув чинності закон, яким передбачили звільнення від обов’язку нарахування, сплати та подання звітності з військового збору для самозайнятих осіб, які призвані під час мобілізації.

1 січня набув чинності закон про запровадження процедур превентивної реструктуризації для бізнесу

Закон спрямований на те, щоб виявити ризики неплатоспроможності підприємств на ранніх стадіях, коли ситуація ще не критична.

З 1 січня запроваджується військовий збір для платників єдиного податку – ФОП та юридичних осіб

1 січня набув сили корегуючий закон до закону про підвищення податків.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Штульман
    Ігор Штульман
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Андрій Сибіга
    Андрій Сибіга
    міністр закордонних справ України
  • Геннадій Семенюк
    Геннадій Семенюк
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду