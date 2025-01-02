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У центрі Києві постраждав Будинок письменників через російський удар 1 січня

14:06, 2 січня 2025
У будівлі вибито практично всі вікна, частково ушкоджений фасад, а також окремі кабінети всередині приміщення.
У центрі Києві постраждав Будинок письменників через російський удар 1 січня
Фото: Михайло Сидоржевський
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У Києві внаслідок російського удару дронами 1 січня постраждав Будинок письменників. Про це повідомила Національна спілка письменників України.

«У результаті атаки рашистських «шахедів» вранці 1 січня зазнав ушкоджень Будинок письменників України: вибито практично всі вікна, частково ушкоджений фасад, а також окремі кабінети всередині приміщення. Постраждалих, на щастя, немає», – зазначив голова НСПУ Михайло Сидоржевський.

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що росіяни свідомо цілилися по центру Києва в новорічну ніч. За його словами, будинки в центрі столиці були атаковані щонайменше чотирма шахедами.

Нагадаємо, в результаті російської атаки Києва постраждала станція метро «Хрещатик».

Як повідомлялося, в житловому будинку, в Печерському районі, який постраждав внаслідок ранкової атаки російських БпЛА, під час проведення робіт з розбору завалів виявлено загиблу жінку.

Додамо, що у Києві горів дах корпусу Нацбанку внаслідок падіння уламків шахеда.

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Київ шахеди

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