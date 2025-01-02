У Нафтогазі відповіли, чи зміниться тариф після припинення транзиту російського газу

Тариф на газ залишається незмінним і буде діяти до кінця квітня.

У газопостачальній компанії «Нафтогаз України» запевнили, що тариф на газ залишається незмінним – 7,96 грн за кубометр.

Такий тариф буде діяти до 30 квітня 2025 року включно, вказали у компанії.

«Жодних змін цін на газ для побутових споживачів не передбачається. Мораторій на підвищення тарифів для населення продовжує діяти», – пояснили у газопостачальній компанії та додали, що, з огляду на численні запити щодо змін у транзиті російського газу, запевняють: «Це не позначиться на добробуті українських родин».

Як писала «Судово-юридична газета», раніше Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів заявив, що в Україні тарифи на газ, теплопостачання та електроенергію не будуть підвищуватися до кінця опалювального сезону.

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