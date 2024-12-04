Денис Шмигаль зробив заяву щодо тарифів в Україні – що буде з цінами зимою

За словами Прем’єра, підтримка українських родин в зимовий період передбачає і незмінні тарифи.

В Україні тарифи на газ, теплопостачання та електроенергію не будуть підвищуватися до кінця опалювального сезону. Про це заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів.

За словами прем'єра, Уряд за ініціативи Президента впроваджує нові та розширює вже наявні програми підтримки українських родин.

«Незмінні зимові тарифи. Тарифи на газ, тепло та електроенергію не будуть зростати до кінця опалювального сезону», - зазначив Шмигаль.

Окрім того, він додав, що кожен, хто потребує допомоги з оплатою комунальних платежів, може податися на субсидію.

Раніше ми писали, що НБУ прогнозує підвищення тарифів на комуналку та акцизів — коли очікувати.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.