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НБУ прогнозує підвищення тарифів на комуналку та акцизів — коли очікувати

10:01, 8 листопада 2024
У 2024 та 2025 роках тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води не будуть підвищуватись — прогноз НБУ.
НБУ прогнозує підвищення тарифів на комуналку та акцизів — коли очікувати
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Національний банк України очікує, що протягом 2024-2025 років чинні тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води не переглядатимуться. Проте прогнозується, що вже з 2026 року розпочнеться поступове підвищення цих тарифів. Про це йдеться у «Інфляційному звіті» НБУ за жовтень.

«НБУ очікує, що протягом 2024‒2025 років чинні тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води не переглядатимуться. Проте з огляду на складну ситуацію в енергетиці прогнозується, що з 2026 року розпочнеться поступове приведення цих тарифів до їх економічно обґрунтованих рівнів. Невизначеність із термінами та величиною коригування тарифів, насамперед енергетичних, є окремим ризиком для прогнозу інфляції. У разі швидкого підвищення вартості енергоносіїв чи інших тарифів у ЖКГ сформується додатковий внесок у показник інфляції, також виникнуть потреби в збільшенні субсидій для населення», - заявили у НБУ.

Там також додають, що тривале відтермінування рішень щодо підвищення тарифів на послуги ЖКГ призведе до нижчого рівня інфляції, але накопичуватиме квазіфіскальні дисбаланси та погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній.

«Це посилюватиме ризики нестабільності на енергетичному ринку, погіршуватиме інвестиційний потенціал галузі, тоді як ціновий тиск буде відкладено на майбутнє», - повідомили у регуляторі.

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НБУ

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