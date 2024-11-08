НБУ прогнозирует повышение тарифов на коммуналку и акцизов — когда ждать

В 2024 и 2025 годах тарифы на газ, отопление и снабжение горячей водой не будут повышаться — прогноз НБУ.

Национальный банк Украины ожидает, что в течение 2024-2025 годов действующие тарифы на газ, отопление и снабжение горячей водой не будут пересматриваться. Однако прогнозируется, что уже с 2026 года начнется постепенное повышение этих тарифов. Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ за октябрь.

«НБУ ожидает, что в течение 2024-2025 годов действующие тарифы на газ, отопление и поставки горячей воды не будут пересматриваться. Однако, учитывая сложную ситуацию в энергетике, прогнозируется, что с 2026 года начнется постепенное приведение этих тарифов к их экономически обоснованным уровням. Неопределенность со сроками и величиной корректировки тарифов, прежде всего энергетических, является особым риском для прогноза инфляции. При быстром повышении стоимости энергоносителей или других тарифов в ЖКХ сформируется дополнительный вклад в показатель инфляции, также возникнут потребности в увеличении субсидий для населения», - заявили в НБУ.

Там также добавляют, что длительная отсрочка решений по повышению тарифов на услуги ЖКХ приведет к более низкому уровню инфляции, но будет накапливать квазифискальные дисбалансы и ухудшит финансовое состояние государственных энергокомпаний.

«Это будет усугублять риски нестабильности на энергетическом рынке, ухудшать инвестиционный потенциал отрасли, тогда как ценовое давление будет отложено на будущее», - сообщили в регуляторе.

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