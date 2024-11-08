В Киеве с крыши частного домовладения сняли БпЛА, фото

В результате массированного российского обстрела на крышу частного домовладения и пустырь упали два беспилотника противника, которые не взорвались.

В столице взрывотехники разрядили два вражеских БпЛА, которые не сдетонировали после падения. Об этом сообщили в полиции Киева.

Как отмечается, в результате массированного российского обстрела на крышу частного домовладения и пустырь упали два беспилотника противника, которые не взорвались. В результате взрывотехники столичного главка полиции осторожно разрядили в летательном аппарате боевую часть и сняли его с крыши. Так же разрядили вражеский БпЛА и на пустыре.

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