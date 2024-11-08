У Києві з даху приватного домоволодіння зняли БпЛА, фото

Внаслідок масованого російського обстрілу на дах приватного домоволодіння та пустир впали два безпілотники противника, які не вибухнули.

У столиці вибухотехніки розрядили два ворожих БпЛА, які не здетонували після падіння. Про це повідомили у поліції Києва.

Як зазначається, внаслідок масованого російського обстрілу на дах приватного домоволодіння та пустир впали два безпілотники противника, які не вибухнули. Відтак, вибухотехніки столичного главку поліції обережно розрядили у літальному апараті бойову частину та зняли його з даху. Так само розрядили ворожий БпЛА і на пустирі.

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