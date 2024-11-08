8 листопада – яке сьогодні свято та головні події

8 листопада в Україні і світі святкують Всесвітній день піаніста.

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У п’ятницю, 8 листопада, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

8 листопада в Україні і світі святкують Всесвітній день піаніста. Це свято не є офіційним, але його святкують музиканти й любителі фортепіанної музики по всьому світу, щоб відзначити внесок піаністів у музичне мистецтво. Ідея святкування з’явилася з бажання надати піаністам більше уваги та визнання за їхню майстерність і зусилля. Вважається, що обрана дата приурочена до дня народження знаменитого композитора і піаніста Ференца Ліста, чий вклад у фортепіанну музику є неоціненним. Це свято надає можливість насолодитися класичними і сучасними творами для фортепіано, а також підтримати молодих піаністів у їхньому творчому шляху.

Також 8 листопада Міжнародний день каламбурів. Каламбури, або ж ігри слів, є формою гумору, що використовує подвійний сенс слів або їх звучання для створення дотепних або кумедних висловів. Це свято стало популярним завдяки любителям каламбурів у соціальних мережах, де вони активно поширюють гру слів та смішні жарти. Метою Міжнародного дня каламбурів є не тільки створення легкого настрою, а й показати, що гра слів може бути формою креативності, яка розвиває мовні здібності й уяву. У цей день часто влаштовують онлайн-марафони каламбурів, конкурси на найкращий жарт, а також люди активно діляться дотепами в соцмережах, аби потішити одне одного.

А ще 8 листопада День солідарності з інтерсекс-людьми. Це важливе міжнародне свято, яке привертає увагу до прав та потреб інтерсекс-людей, а також до проблем, з якими вони стикаються в суспільстві. День започатковано, щоб підвищити обізнаність про інтерсекс-людей, їхню ідентичність і життя, і наголосити на необхідності захисту їхніх прав. Інтерсекс-люди – це ті, хто народився з біологічними статевими характеристиками (геніталіями, хромосомами, гормонами), які не завжди підпадають під типові визначення «чоловічого» чи «жіночого» тіла. Їх часто стигматизують або ж піддають необґрунтованим медичним втручанням без згоди, особливо в дитинстві. Цей день є нагодою звернути увагу на етичні питання, що виникають у цій сфері, та сприяти прийняттю інтерсекс-людей такими, якими вони є.

8 листопада святкують Всесвітній день без Wi-Fi. Цей день нагадує про необхідність час від часу відключатися від Мережі, щоб присвятити час живому спілкуванню, відпочинку та особистому розвитку без постійної перевірки ґаджетів. Залежність від Wi-Fi та Інтернету є типовим явищем у сучасному суспільстві, і часто люди відчувають «цифровий стрес» через постійне перебування онлайн. Всесвітній день без Wi-Fi закликає на один день відкласти гаджети й насолодитися моментом офлайн. Це може бути чудова нагода для спілкування з рідними й друзями, прогулянки на природі, читання або заняття улюбленим хобі.

Також 8 листопада Міжнародний день радіології (День рентгенівських променів). Цей день був започаткований 2012 року й проводиться з ініціативи Європейського товариства радіології (ESR), Американського коледжу радіології (ACR) та Ради рентгенологічного суспільства Північної Америки (RSNA). Дата обрана на честь відкриття рентгенівських променів Вільгельмом Конрадом Рентгеном 8 листопада 1895 року — це відкриття стало революційним для медицини.

А ще 8 листопада Всесвітній день містобудування. Цей день був започаткований 1949 року аргентинським професором Карлосом Маріа Деллеп'яне, який прагнув привернути увагу до важливості грамотного планування міського середовища для забезпечення комфорту та якості життя людей. Мета Всесвітнього дня містобудування — підвищити обізнаність про значення планування міст та впливу урбанізації на суспільство, екологію та економіку. Урбанізація впливає на те, як ми живемо, працюємо та пересуваємося, і від правильного містобудування залежить багато аспектів нашого повсякденного життя: доступ до інфраструктури, зелених зон, транспорту та житла. У сучасних умовах особлива увага приділяється сталому розвитку, тобто такому проєктуванню міст, яке не шкодить довкіллю й враховує потреби майбутніх поколінь.

Яке сьогодні церковне свято

8 листопада в церковному календарі – Собор архистратига Михаїла. Свято Собора архистратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних присвячене вшануванню архангела Михаїла та всіх небесних сил, які служать Богові та людям. Архистратиг Михаїл є одним з найбільш шанованих архангелів, він виступає як захисник віри і поборник істини. У християнській традиції він очолює небесне воїнство у битві проти зла. Його ім'я означає «Хто як Бог», що підкреслює його силу та відданість Господу.

Календар важливих подій за 8 листопада:

1090 рік — митрополит Єфрем освячує Свято-Михайлівський собор у Переяславі;

1519 рік — Ернан Кортес прибуває до Теночтітлану;

1793 рік — Лувр відкривають для публіки;

1867 рік — оперою Олексія Верстовського «Аскольдова могила» розпочинається перший сезон у постійному оперному театрі в Києві (нині — Національна опера України);

1895 рік — Вільгельм Конрад Рентген винаходить X-промені під час дослідів з електрикою;

1909 рік — відбуваються установчі збори членів Київського товариства повітроплавання;

1918 рік — у Пряшові закарпатські українці створюють Руську Народну Раду;

1923 рік — Гітлер здійснює невдалу спробу путчу в Мюнхені;

1927 рік — закладають Дніпровську гідроелектростанцію потужністю 650 тис. кінських сил;

1935 рік — у Чернігові відкривають Літературно-меморіальний музей М. М. Коцюбинського;

1960 рік — Джон Ф. Кеннеді стає 35-м президентом США;

1975 рік — у Ризі на кораблі «Сторожевой» починається антиурядове повстання;

1988 рік — Джордж Герберт Вокер Буш стає 41-м президентом США;

1997 рік — у Львові відкривають пам'ятник жертвам комуністичних злочинів;

1999 рік — Папа Римський Іван Павло II вперше в історії папства відвідує Грузію;

2016 рік — Дональд Трамп стає 45-м президентом США, перемігши Гілларі Клінтон;

2020 рік — з берлінського аеропорту Тегель вирушає останній рейс (Air France Airbus A320 Париж - Берлін).

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