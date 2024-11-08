В Укргідрометцентрі пояснили, чому в Києві погіршилась якість повітря

Причиною погіршення якості повітря у столиці є такі ж синоптичні умови, які й призвели до утворення серпанку на Київщині.

Як писала «Судово-юридична газета», у Києві ввечері 7 листопада спостерігалося погіршення стану повітря.

В Українському гідрометеорологічному центрі пояснили, що повідомлення про нібито транскордонне перенесення пилу в Україну є некоректним, адже це були завислі в повітрі крапельки води.

Так зазначили, що така інформація почала поширюватись через неправильне трактування даних вмісту аерозолів у повітрі.

«Нібито висока концентрація аерозолів означає, що переноситься хмара забрудненого повітря і пил. Але досвідчені метеорологи одразу проаналізували, який саме це аерозоль. І це ніщо інше, як крапельки води … Так, завислі в повітрі крапельки води супутники 'бачать' так, як і пил, тому дуже важливо вміти правильно аналізувати доступні дані», - пояснили в гідрометеорологічному центрі.

Що таке крапельки води в повітрі?

Відповідь на це питання дуже проста – це атмосферна вологість. І наразі вона доволі висока в Україні. Коли вона сягає ста відсотків це означає, що повітря більше не може містити вологу у вигляді пару і вона конденсується в краплинки і утворюється серпанок та туман, які погіршують видимість. Туман із високою завчасністю прогнозувався в нічні та ранкові години у західних областях країни. Він також спостерігається на території Польщі. Тому ніякого транскордонного перенесення пилу немає, це перенесення вологого повітря та утворення серпанку і туманів, заявляють в Укргідрометцентрі.

Чому у столиці погіршилась якість повітря?

Причиною є такі ж синоптичні умови, які й призвели до утворення серпанку на Київщині.

«Повітря притиснене високим тиском антициклону до землі, в ньому накопичуються дрібні крапельки води, майже повністю відсутнє перемішування повітря поблизу поверхні, тому будь які викиди в місті залишаються біля землі та накопичуються, насамперед – це викиди транспорту, що підвищили локально концентрації діоксиду азоту. Чітко прослідковується на супутникових знімках Sentinel», - зауважують у Укргідрометцентрі.

Фахівці підкреслюють, що це стандартні сезонні процеси, коли розпочинається період туманів.

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