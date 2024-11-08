В Укргидрометцентре объяснили, почему в Киеве ухудшилось качество воздуха

Причиной ухудшения качества воздуха в столице есть такие же синоптические условия, которые и привели к образованию дымки на Киевщине.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Киеве вечером 7 ноября наблюдалось ухудшение состояния воздуха.

В Украинском гидрометеорологическом центре объяснили, что сообщения о якобы трансграничном переносе пыли в Украину являются некорректными, ведь это были зависшие в воздухе капельки воды.

Так отметили, что такая информация начала распространяться из-за неправильной трактовки данных содержания аэрозолей в воздухе.

«Якобы высокая концентрация аэрозолей означает, что переносится облако загрязненного воздуха и пыль. Но опытные метеорологи сразу проанализировали, какой именно это аэрозоль. И это не что иное, как капельки воды … Так, зависшие в воздухе капельки воды спутники 'видят' так же, как и пыль, поэтому очень важно уметь правильно анализировать доступные данные», - пояснили в гидрометеорологическом центре.

Что такое капельки воды в воздухе?

Ответ на этот вопрос очень прост – это атмосферная влажность. И сейчас она достаточно высокая в Украине. Когда она достигает ста процентов это означает, что воздух больше не может содержать влагу в виде пара и она конденсируется в капли и образуется дымка и туман, которые ухудшают видимость. Туман с высокой заблаговременностью прогнозировался в ночные и утренние часы в западных областях. Он также наблюдается на территории Польши. Поэтому никакого трансграничного переноса пыли нет, это перенос влажного воздуха и образование дымки и туманов, заявляют в Укргидрометцентре.

Почему в столице ухудшилось качество воздуха?

Причиной являются такие же синоптические условия, которые и привели к образованию дымки на Киевщине.

«Воздух прижат высоким давлением антициклона к земле, в нем накапливаются мелкие капельки воды, почти полностью отсутствует перемешивание воздуха вблизи поверхности, поэтому любые выбросы в городе остаются у земли и накапливаются, прежде всего – это выбросы транспорта, которые повысили локально концентрации диоксида азота. Четко прослеживается на спутниковых снимках Sentinel», - отмечают в Укргидрометцентре.

Специалисты подчеркивают, что это стандартные сезонные процессы, когда начинается период туманов.

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