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Світовий банк виділив для підтримки євроінтеграційних реформ в Україні $750 млн

09:07, 8 листопада 2024
Світовий банк оголосив про новий пакет підтримки для України.
Світовий банк виділив для підтримки євроінтеграційних реформ в Україні $750 млн
Фото: CBN News
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Світовий банк виділяє Україні новий пакет підтримки на суму 750 млн доларів. Кошти надійдуть у рамках проєкту «Підтримка відновлення шляхом розумного фіскального управління». Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

 «Реалізація програми допоможе зміцнити роботу державних інституцій в умовах війни, надавати ключові державні послуги громадянам у повному обсязі. Реформи у межах проекту спрямовані на покращення ефективності управління публічними інвестиціями та державними фінансами. У разі потреби фінансування може бути збільшене», – заявив він.

На сайті Світового банку зазначається, що фінансування включає 450 млн доларів з трастового фонду ADVANCE Ukraine, що підтримується Японією, і кредит у розмірі 300 млн зі Спеціальної програми Міжнародної асоціації розвитку (МАР) з відновлення України та Молдови.

Раніше ми писали, що Японія виділить Україні понад $3 млрд із заморожених російських активів.

Додамо, Нідерланди інвестують 400 млн євро у виробництво українських безпілотників.

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Денис Шмигаль

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