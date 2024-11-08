Ілон Маск назвав Олафа Шольца «дурнем» через розпад правлячої коаліції у Німеччині

Ілон Маск прокоментував розвал правлячої коаліції у Німеччині.

Американський мільярдер Ілон Маск образив канцлера Німеччини Олафа Шольца через розпад правлячої коаліції «Світлофор» (Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), «зелені», Вільна демократична партія (ВДП).

«Олаф – дурень», - прокоментував Маск публікацію одного з користувачів платформи Х, присвячену розпаду коаліції.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», трипартійна правляча коаліція Німеччини розвалилася 6 листопада ввечері після того, як канцлер Олаф Шольц оголосив, що звільнить міністра фінансів Крістіана Лінднера через постійні розбіжності щодо витрат та економічних реформ. Це крок, який прокладає шлях до дострокових виборів протягом кількох місяців.

Крім того, Олаф Шольц проситиме про вотум довіри.

Також ми писали, що коаліція в Німеччині розвалилася, не встигнувши проголосувати бюджет, де мала бути допомога Україні.

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