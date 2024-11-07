Коаліція в Німеччині розвалилася, не встигнувши проголосувати бюджет, де мала бути допомога Україні

Як зазначає народний депутат України Галина Янченко, в бюджеті Німеччини на 2025 рік мала бути закладена допомога Україні від 4 до 8 мільярдів євро.

Через розвал коаліції у Німеччині, є ризики для забезпечення допомоги Україні. Про це повідомляє народний депутат України Галина Янченко.

«Схоже на нас чекає чергова «зона геополітичної турбулентності». Цього разу в Берліні.

Вчора в Німеччині розвалилася коаліція, а бюджет на наступний рік ще не проголосований.

Для нас це важливо тому, що там мала бути допомога Україні. Мова про суму від 4 до 8 мільярдів євро.

За час повномасштабного вторгнення німецька допомога вже склала 30 мільярдів євро - це і фінансова допомога, і озброєння.

То що далі буде з Німеччиною і що це значить для нас?

Швидше за все, в Німеччині будуть дострокові вибори вже в березні. Із хорошого – високі шанси стати канцлером має лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц. Він активно виступає за євроінтеграцію України та збільшення нам допомоги, зокрема надання літаків.

Спостерігаємо, і сподіваємось, що через передвиборчі політичні спекуляції стосунки між Києвом та Берліном не постраждають» - зазначила Галина Янченко

Разом з тим, як зазначають німецькі медіа, все ж Олаф Шольц в уряді меншості після розпаду коаліції хоче провести через парламент кілька важливих для нього законодавчих пропозицій до Різдва.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», трипартійна правляча коаліція Німеччини розвалилася 6 листопада ввечері після того, як канцлер Олаф Шольц оголосив, що звільнить міністра фінансів Крістіана Лінднера через постійні розбіжності щодо витрат та економічних реформ. Це крок, який прокладає шлях до дострокових виборів протягом кількох місяців.

Стимулювало розкол питання про ухвалення парламентом Німеччини бюджету на 2025 рік, у якому необхідно заповнити дефіцит у щонайменше 2,4 мільярда євро, а потенційно й набагато більше.

Окрім рішення щодо бюджету на 2025 рік, поки немає і остаточного рішення щодо додаткового бюджету Німеччини на 2024 рік.

Автор: Наталя Мамченко

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