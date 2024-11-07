Ілон Маск збільшив статки на $20 мільярдів після перемоги Трампа на виборах

Акції Tesla зросли на 15% після перемоги Трампа, що додало Маску $20 мільярдів.

Джерело фото: Bloomberg

Статки Ілона Маска, мільярдера, підприємця та генерального директора Tesla, збільшилися на $20 мільярдів після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США. Як повідомляє CoinTelegraph з посиланням на Forbes, в результаті цього зростання, статки Маска сягнули $285,6 мільярда, що є збільшенням на понад 7,5% за один день.

Акції Tesla також продемонстрували значний ріст, піднявшись майже на 15% 6 листопада. Вони закрили торги на рівні $286,74, що є найвищою ціною акцій компанії з вересня 2022 року, за даними Google Finance.

Маск, який був одним з найбільших фінансових донорів Трампа, активно підтримував його кампанію. Він пожертвував щонайменше $119 мільйонів на суперкомітет, що підтримував колишнього президента США, як повідомляє The New York Times.

Також, за інформацією Forbes, другий найбагатший чоловік у світі, Джефф Безос, збільшив свої статки на $7 мільярдів до $223,5 мільярда після того, як акції Amazon зросли на 3,8%, досягнувши історичного максимуму в $207 на кінець торгів 6 листопада.

Нагадаємо, що акції медіакомпанії Трампа зросли на 50% після його перемоги на виборах.

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