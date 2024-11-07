Илон Маск увеличил состояние на $20 миллиардов после победы Трампа на выборах

Акции Tesla выросли на 15% после победы Трампа, что добавило Маску $20 миллиардов.

Источник фото: Bloomberg

Состояние Илона Маска, миллиардера, предпринимателя и генерального директора Tesla, увеличилось на $20 миллиардов после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Как сообщает CoinTelegraph со ссылкой на Forbes, в результате этого роста, состояние Маска достигло $285,6 миллиарда, что является увеличением более чем на 7,5% за один день.

Акции Tesla также продемонстрировали значительный рост, поднявшись почти на 15% 6 ноября. Они закрыли торги на уровне $286,74, что является самой высокой ценой акций компании с сентября 2022 года, по данным Google Finance.

Маск, который был одним из крупнейших финансовых доноров Трампа, активно поддерживал его кампанию. Он пожертвовал по меньшей мере $119 миллионов на суперкомитет, поддерживавший бывшего президента США, как сообщает The New York Times.

Также, по информации Forbes, второй самый богатый человек в мире, Джефф Безос, увеличил свое состояние на $7 миллиардов до $223,5 миллиарда после того, как акции Amazon выросли на 3,8%, достигнув исторического максимума в $207 на конец торгов 6 ноября.

Напомним, что акции медиакомпании Трампа выросли на 50% после его победы на выборах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.