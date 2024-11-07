Практика судов
  1. В мире

Илон Маск увеличил состояние на $20 миллиардов после победы Трампа на выборах

18:30, 7 ноября 2024
Акции Tesla выросли на 15% после победы Трампа, что добавило Маску $20 миллиардов.
Илон Маск увеличил состояние на $20 миллиардов после победы Трампа на выборах
Источник фото: Bloomberg
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Состояние Илона Маска, миллиардера, предпринимателя и генерального директора Tesla, увеличилось на $20 миллиардов после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Как сообщает CoinTelegraph со ссылкой на Forbes, в результате этого роста, состояние Маска достигло $285,6 миллиарда, что является увеличением более чем на 7,5% за один день.

Акции Tesla также продемонстрировали значительный рост, поднявшись почти на 15% 6 ноября. Они закрыли торги на уровне $286,74, что является самой высокой ценой акций компании с сентября 2022 года, по данным Google Finance.

Маск, который был одним из крупнейших финансовых доноров Трампа, активно поддерживал его кампанию. Он пожертвовал по меньшей мере $119 миллионов на суперкомитет, поддерживавший бывшего президента США, как сообщает The New York Times.

Также, по информации Forbes, второй самый богатый человек в мире, Джефф Безос, увеличил свое состояние на $7 миллиардов до $223,5 миллиарда после того, как акции Amazon выросли на 3,8%, достигнув исторического максимума в $207 на конец торгов 6 ноября.

Напомним, что акции медиакомпании Трампа выросли на 50% после его победы на выборах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Дональд Трамп Илон Маск Tesla акции

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Коалиция в Германии развалилась, не успев проголосовать бюджет, где должна быть помощь Украине

Как отмечает народный депутат Галина Янченко, в бюджете Германии на 2025 год должна была быть заложена помощь Украине от 4 до 8 миллиардов евро.

Судья выехала за границу и уже не вернулась в суд – судью предложено уволить за уклонение от осуществления правосудия

Судья Хозяйственного суда Харьковской области просила предоставить ей возможность «дотянуть» до отставки за свой счет.

Если мужчина добровольно мобилизовался, имея право на отсрочку, то потом он не может потребовать признать действия ТЦК незаконными

Мужчина добровольно мобилизовался и был направлен для прохождения военной службы в Силы территориальной обороны ВСУ, но затем попытался оспорить действия ТЦК.

Верховный Суд объяснил, как применяется закон Третьяковой о лишении мобилизованных учителей права на сохранение среднего заработка

Учитель школы, который служит в ВСУ, утверждал, что мобилизованные педагоги имеют право на сохранение среднего заработка – что решил Верховный Суд.

Отчим ребенка с инвалидностью, который его содержит и воспитывает, не имеет права на отсрочку – Верховный Суд

Верховный Суд признал, что мужчина, который с 2016 года содержит и воспитывает ребенка с инвалидностью, будучи в статусе отчима, не может претендовать на отсрочку, даже если родной отец не участвует в жизни ребенка.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Мельниченко
    Людмила Мельниченко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Патратій
    Олена Патратій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва