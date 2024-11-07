В Киеве из-за оставленного окурка и мусора загорелась лифтовая шахта

В КГГА опровергли информацию о якобы падении лифта и обнародовали версию спасателей.

Фото иллюстративное

В столичных телеграмм-каналах появилась информация о падении лифта в доме на улице Анны Ахматовой, 14А, во втором подъезде. На место происшествия выехали спасатели и полиция. Однако, как сообщили в Киевской городской государственной администрации, эта информация не соответствует действительности.

На самом деле, на первом этаже дома произошло возгорание в приямке лифтовой шахты на площади 1 кв. м. Пострадавших нет. По словам спасателей, причиной пожара стал окурок, оставленный в шахте, а также накопившийся мусор.

Возгорание уже ликвидировано, и соответствующие службы приступили к уборке последствий инцидента.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.