У Києві через залишений недопалок та сміття загорілася ліфтова шахта

У КМДА спростували інформацію про нібито падіння ліфта і оприлюднили версію рятувальників.

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У столичних телеграм-каналах з’явилася інформація про падіння ліфта у будинку на вулиці Анни Ахматової, 14А, у другому під’їзді. На місце події виїхали рятувальники та поліція. Однак, як повідомили в Київській міській державній адміністрації, ця інформація не відповідає дійсності.

Насправді, на першому поверсі будинку сталося загоряння в приямку ліфтової шахти на площі 1 кв. м. Постраждалих немає. За словами рятувальників, причиною пожежі став недопалок, залишений у шахті, а також накопичене сміття.

Загоряння вже ліквідоване, і відповідні служби приступили до прибирання наслідків інциденту.

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