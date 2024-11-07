Суддя виїхала за кордон та вже не повернулася до суду – суддю запропоновано звільнити за ухилення від здійснення правосуддя

Суддя Господарського суду Харківської області просила надати їй можливість «дотягнути» до відставки за власний рахунок.

Будівля Господарського суду Харківської області. Джерело фото - Судова влада

Друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 6 листопада 2024 року внесла подання до Ради правосуддя про звільнення з посади судді Господарського суду Олени Смірнової (здійснює правосуддя з 2009 року).

Підставою для такого рішення дисциплінарної палати стала скарга голови Господарського суду Харківської області Наталії Новікової, яка надійшла до Ради правосуддя у серпні.

У скарзі Наталія Новікова повідомила, що у березні 2022 року суддя Олена Смірнова виїхала за межі країни та припинила здійснення правосуддя.

Впродовж 2022-2024 років Олена Смірнова перебувала у численних відпустках без збереження заробітної плати.

Однак, влітку 2024 року усі підстави для надання відпусток були вичерпані, до того ж 11 квітня 2024 року Рада суддів України звернула увагу суддівського корпусу на неприпустимість зловживання суддями своїм правом на відпустки без збереження заробітної плати, надання яких може мати наслідком тривале нездійснення суддею правосуддя.

Крім того, РСУ рекомендувала головам судів при вирішенні питання надання суддям відпусток без збереження заробітної плати, виходити з необхідності забезпечення потреб здійснення правосуддя.

При цьому головам судів та зборам суддів було рекомендовано принципово реагувати на факти ухилення від здійснення правосуддя суддями, які систематично подають заяви про надання відпусток без збереження заробітної плати та інформувати про такі факти Вищу раду правосуддя.

Окремо у своєму рішенні РСУ згадала і Олену Смірнову – суддя мала негайно повідомити до свого суду, чи збирається вона після закінчення чергової відпустки приступити до відправлення правосуддя.

Як зазначила у зв’язку з цим голова суду Наталія Новікова, Олена Смірнова повідомила, що наразі не планує повертатися на територію України, а приступити до здійснення правосуддя вона має намір тільки після завершення бойових дій.

Таким чином, за визначенням голови суду, суддя Олена Смірнова «самоусунулася від виконання обов’язків судді у складний для країни час».

Вже 26 квітня Олена Смірнова повідомила до суду, що вона готова здійснювати правосуддя у дистанційному режимі.

Однак, 7 травня збори суддів вирішили, що дистанційно Олена Смірнова зможе здійснювати правосуддя лише за умови повернення на територію України.

Оскільки суддя знов повідомила, що повернутися в Україну вона не може, 1 липня голова суду відмовила Олені Смірнової у запровадженні для неї дистанційної форми роботи.

Після цього в суді почали складати акти щодо відсутності судді на робочому місці.

На свій захист Олена Смірнова повідомила до Ради правосуддя, що виїхала за кордон у 2022 році з метою зберегти життя членів своєї родини.

Також вона розповіла, що побоюється повертатися до Харкова через регулярні обстріли міста, зокрема, вона повідомила, що 28 жовтня керована авіаційна бомба влучила прямо в її робочий кабінет у будівлі, де розташовується Господарський суд Харківської області.

Олена Смірнова також додала, що вже є пенсіонером, а за кордоном вона отримує матеріальну допомогу як біженець. До того ж, за словами судді, за кордоном у неї значно погіршився стан здоров’я, через що вона перебуває під наглядом місцевих лікарів.

Суддя вказала, що до отримання права на відставку з посади судді їй залишається 1 рік та 8 місяців, через що попросила дисциплінарну палату ВРП не застосовувати до неї максимальне дисциплінарне стягнення.

Окремо Олена Смірнова розкритикувала голову суду Наталію Новікову, яка, за словами судді, ставиться до неї упереджено та хоче домогтися її звільнення. При цьому голова суду отримала звинувачення ще й у розголошенні медичних документів Олени Смірнової – голова суду «скинула» відповідні документи у чат суду в одному з месенджерів для ознайомлення.

«Я дуже дорожу посадою судді. Мій шлях до професії судді був дуже непростий», - зазначила Олена Смірнова.

Втім, доводи судді не справили враження на більшість членів дисциплінарної палати.

Як зазначив секретар Другої дисциплінарної палати ВРП Роман Маселко, головне завдання судді – це здійснення правосуддя. Відтак, якщо Олена Смірнова не здійснює правосуддя, то вона не виконує свої посадові обов’язки.

Що стосується побоювань судді за власну безпеку, а також за безпеку своїх рідних, то, за словами Романа Маселка, в таких умовах наразі живуть та працюють багато інших українських суддів, зокрема колег Олени Смірнової, не кажучи вже про звичайних громадян та військових.

У підсумку, члени дисциплінарної палати проголосували за внесення подання про звільнення Олени Смірнової з посади судді Господарського суду Харківської області. Проти висловився лише член ВРП Сергій Бурлаков.

Втім, крапку у цій історії поставить Вища рада правосуддя у пленарному складі.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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